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Subito dopo l'arrivo della famiglia Thompson in campagna, i tre figli – Joe, Beth e Fran – scoprono un albero magico e i suoi residenti straordinari ed eccentrici, tra cui Moonface, Silky, Dame Washalot e Saucepan Man. In cima all'albero, vengono trasportati in terre spettacolari e fantastiche e, attraverso le gioie e le sfide delle loro avventure, i Thompson imparano a riconnettersi e valorizzarsi a vicenda per la prima volta dopo anni.
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L'ALBERO DI MOLTO LONTANO
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