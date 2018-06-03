Trama del film L'albero di molto lontano

Subito dopo l'arrivo della famiglia Thompson in campagna, i tre figli – Joe, Beth e Fran – scoprono un albero magico e i suoi residenti straordinari ed eccentrici, tra cui Moonface, Silky, Dame Washalot e Saucepan Man. In cima all'albero, vengono trasportati in terre spettacolari e fantastiche e, attraverso le gioie e le sfide delle loro avventure, i Thompson imparano a riconnettersi e valorizzarsi a vicenda per la prima volta dopo anni.

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