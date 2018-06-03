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Audrey, appassionata di prodotti biologici e locali, è responsabile del reparto latticini di un'importante catena di supermercati. Riconosciuta dai suoi superiori, entra a far parte dell'ufficio acquisti centrale. Guidata da un veterano delle trattative, Audrey affronterà le contraddizioni interiori di una giovane donna idealista ma ambiziosa e vendicativa.
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LA GUERRA DEI PREZZI
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