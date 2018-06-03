Trama del film La furia

Il film vede protagonista Alexandra (Ángela Cervantes) un’attrice che, dopo essere stata violentata durante una festa di Capodanno, si ritrova intrappolata in un incubo di confusione e dolore. Invece di trovare il sostegno di cui ha bisogno, si scontra con un mondo che sembra infastidito dal suo trauma e che continua a chiederle di giustificare la propria sofferenza. Il legame con il fratello Adrián (Àlex Monner), si trasforma in un nuovo campo di battaglia. Consumato da una furia cieca e dal senso di colpa per non aver saputo proteggerla, Adrián dubita della sua storia e cerca vendetta. Mentre lui precipita in un abisso di violenza nel tentativo di rivendicare un onore ferito, Alexandra si isola, sentendosi messa in discussione proprio da chi dovrebbe amarla. In questa tragedia, la donna sceglie di incanalare il proprio tormento e la propria sete di giustizia nel teatro, prestando il volto e la voce al personaggio vendicativo di Medea. Attraverso la finzione scenica, tenta di elaborare ciò che la realtà le nega. Rivendica il diritto di essere ascoltata e la possibilità di trasformare il dolore in una forza dirompente, mentre fuori dal palco il mondo continua a esigere da lei un silenzio impossibile.

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