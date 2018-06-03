Trama del film La ballata del re delle api

Nel cuore delle zone più remote dell'Oklahoma rurale, il carismatico e talentuoso musicista Amziah King guida una strampalata band di bluegrass e gestisce la principale azienda produttrice di miele della zona. Quando la figlia adottiva, con cui non ha più rapporti da tempo, fa ritorno inaspettatamente, Amziah coglie al volo l'occasione per riallacciare i rapporti e creare un'attività di famiglia. Ma il mercato del miele è spietato e i rivali di Amziah minacciano di distruggere tutto ciò che ha costruito.

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