Trama del film Jumbo - la voce di don

La storia di Don, un bambino che vive insieme alla nonna e ai suoi sogni. I coetanei lo hanno marchiato con il nome “Jumbo”, un nome che pesa come un’ombra. Eppure, nel suo cuore, arde un desiderio fragile e potente: dimostrare di essere molto più di ciò che gli altri vedono. Don cerca di riscattarsi e dimostrare il suo valore mettendo in scena una rappresentazione teatrale ispirata a un prezioso libro di fiabe, l'ultima eredità dei suoi i genitori, un palcoscenico su cui, finalmente, poter brillare. Ma quando un bullo gli sottrae quel libro, Don sprofonda nello sconforto.

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