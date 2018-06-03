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Quella che per doveva essere una semplice rimpatriata tra amici dopo la laurea si trasforma in un incubo senza via d'uscita. James (Phinehas Yoon), Day (Akira Jackson) e Fisher (Noah Toth) vengono raggiunti dall'amico Tyler (Mitchell Cole), che non vedevano da un anno, ma durante un viaggio notturno attraverso una strada isolata nel bosco si ritrovano intrappolati in un luogo fuori dalla realtà.
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