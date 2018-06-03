it ends regia di Alex Ullom USA 2025
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

it ends (2025Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film IT ENDS

Titolo Originale: IT ENDS

RegiaAlex Ullom

InterpretiMitchell Cole, Akira Jackson, Noah Toth, Phinehas Yoon

Durata: h 1.29
NazionalitàUSA 2025
Generehorror
Al cinema nell'Ottobre 2026

•  Altri film di Alex Ullom

Trama del film It ends

Quella che per doveva essere una semplice rimpatriata tra amici dopo la laurea si trasforma in un incubo senza via d'uscita. James (Phinehas Yoon), Day (Akira Jackson) e Fisher (Noah Toth) vengono raggiunti dall'amico Tyler (Mitchell Cole), che non vedevano da un anno, ma durante un viaggio notturno attraverso una strada isolata nel bosco si ritrovano intrappolati in un luogo fuori dalla realtà.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca

Nessuno ha ancora votato e commentato
IT ENDS

Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico

 NEW
alberi errantialways lalisabalcanicabeast (2026)calle malaga
 NEW
carla lonzi, dentro e fuori dal mondocarlo acutis. il giovane santocaro mondo crudelecarrie (2026)clayfacecoyote vs. acmedigger (2026)
 NEW
dio ridedov’e' la fiesta?due ladri in fuga
 NEW
elon musk unveiled. the tesla experimenten el caminoera meglio domani (2026)
 NEW
everest: the other sidefatherland (2026)heart of the beast - nel profondo selvaggioher private helli figli della scimmiai racconti del giardino incantato
 NEW
ice cream manil canto di alinail tempo di anneil tempo e l'acqua
 NEW
it endsje so' pazzojumbo - la voce di donklara e il solela bambola (2026)la citta' dei vivi
 NEW
la maison des femmes - la casa delle donnel'albero di molto lontanol'assurda storia della gialappa's bandl'estraneal'isola dei ricordi (2026)maigret - l'amore e la morte
 NEW
making marie antoinettemammina
 NEW
minotaur - nel labirinto del poteremio zio jensnaza
 NEW
nel silenzio delle stanzenessun dolore
 NEW
nina rozanormal (2026)
 HOT
odissea (2026)onslaught - assalto finale
 NEW
ozzy & black sabbath: back to the beginningper silenzio e ventophotogame - autoritratto di un'ossessioneprimetimequasi veraragione e sentimento (2026)resident evil (2026)riderritorno a buenos airessantiago - un cammino per ricominciarese ami qualcuno dillo
 R
serpenti
 NEW
shaun, vita da pecora - operazione z.u.c.c.a.sotto a chi tocca (2026)spider-man: brand new daystreet fightertaddeo l'esploratore e la lampada magicathe bibi filesthe invite - il piacere e' tutto nostrothe social: il prezzo della verita'ultimo - tutto. live a tor vergataun po' di luce
 NEW
un tranquillo funerale di famigliauna storiaurchinveritywhalefall - nella balenawildwood - i segreti del bosco proibitoyeszustissia

1075262 commenti su 54273 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

CLOSING DYNASTYDUSK CHORUSFRANKIE E LE CREATURE DIMENTICATEIL CICLO DEL PROGRESSOKIRAT KARO - DUE MONDI UNA PIANURASANGUE DEL NOSTRO SANGUESHAUN, VITA DA PECORA - MISSIONE NATALETHE TRADER

Ultimo film commentato

GUTTERBALLS
BlueBlaster - voto: 5

Locandina del film GUTTERBALLSUno degli slasher piu' strambi ed eccessivi che mi è capitato di vedere, credo si possa catalogare nel sotto-sotto-genere degli "sleazy slasher" recenti...
E' qualcosa di inedito per me in quanto praticamente tutti gli omicidi hanno uno sfondo sessuale estremamente esplicito ed i...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


FURIES
Locandina del film FURIES Regia: Rami Kodeih
Interpreti: Maria Nakouzi, Rym Mroue, Hasan Akil, Issam Bou Khaled
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
SERPENTI
Locandina del film SERPENTI Regia: Roberto De Paolis
Interpreti: Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino, Daniele Parisi, Francesca Solombrino, Alessandra Ferrara, Martinus Tocchi, Valerio Costa, Gabriele Soriano, Leonardo Cicero
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


MEMORABILIA - UNA STORIA DI FAMIGLIA
Locandina del film MEMORABILIA - UNA STORIA DI FAMIGLIA Regia: Giovanni Morassutti
Interpreti: -
Genere: documentario

Recensione a cura di The Gaunt
IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

WAYNE - STAGIONE 1
regia di Iain B. MacDonald, Steve Pink, Tessa Hoffe, Stephanie Laing, Michael Patrick Jann

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net