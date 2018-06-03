Trama del film In un battito

Il film racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Un episodio che interrompe il percorso che sembrava già tracciato per una delle promesse più brillanti del calcio italiano e apre una fase completamente nuova della sua vita. Da quel momento Edoardo si confronta con un futuro diventato improvvisamente incerto: tornerà a giocare? Potrà ancora farlo in Italia? E chi è Edoardo al di fuori del calcio?

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