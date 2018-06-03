Trama del film Il tempo e l'acqua

Al centro del documentario c’è la scomparsa dei ghiacciai islandesi, simbolo della crisi climatica, raccontata attraverso lo sguardo dello scrittore islandese Andri Snær Magnason. Il film diventa una testimonianza del tempo che passa e di un mondo che cambia. Gli archivi personali dello scrittore custodiscono fotografie, ricordi e testimonianze dei nonni, tra i primi a esplorare e studiare i ghiacciai islandesi. Le immagini realizzate decenni fa diventano oggi una preziosa eredità del passato, da mettere a confronto con un presente in cui gli stessi luoghi appaiono profondamente trasformati: masse di ghiaccio un tempo considerate immutabili si sono progressivamente ridotte, ritirate o sono scomparse. Nel dialogo tra passato e presente, il documentario rende visibili gli effetti del cambiamento climatico nell’arco di ottant’anni, trasformando la memoria dei ghiacciai, dei nonni scomparsi e dei legami familiari in una vera e propria capsula del tempo, capace di conservare ciò che rischia di andare perduto.

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