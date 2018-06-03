il tempo di anne regia di Lisa Azuelos Francia 2026
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locandina del film IL TEMPO DI ANNE

Titolo Originale: LOL 2.0

RegiaLisa Azuelos

InterpretiSophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz, Alexandre Astier, Françoise Fabian, Victor Belmondo, Jérémy Kapone, Théo Delincak, Nathan Japy, Isaline Prévost Radeff, Théo Augier, Oscar Al Hafiane, Sylvie Testud, Léa Hochstadter, Tom Invernizzi, Alexandre Kominek, Lou Lesage, Paola Locatelli, Matthew Luret, Sophie Meister

Durata: h 1.40
NazionalitàFrancia 2026
Generecommedia
Al cinema nell'Ottobre 2026

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Trama del film Il tempo di anne

Anne si gode finalmente la sua libertà dopo la partenza dei figli. Ma tutto cambia quando sua figlia Louise torna a vivere con lei in seguito a un fallimento professionale e sentimentale. E siccome le sorprese non arrivano mai da sole, suo figlio Théo le annuncia che sta per diventare nonna. Tra scontri generazionali, sogni in evoluzione e nuovi slanci amorosi, Anne capisce che la vita non segue mai del tutto i piani stabiliti e che, a qualsiasi età, non si smette mai di imparare a crescere.

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IL TEMPO DI ANNE

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