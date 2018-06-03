il rumore delle cose nuove regia di Paolo Genovese Italia 2026
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locandina del film IL RUMORE DELLE COSE NUOVE

Titolo Originale: IL RUMORE DELLE COSE NUOVE

RegiaPaolo Genovese

InterpretiEdoardo Pesce, Stefano Accorsi, Emanuela Fanelli, Lino Musella, Claudia Pandolfi, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Rolando Ravello, Edoardo Vitalone

Durata: h 1.53
NazionalitàItalia 2026
Generedrammatico
Al cinema nel Novembre 2026

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Trama del film Il rumore delle cose nuove

Andrea è un fotografo, Andreina un’infermiera, e se oggi Andrea è ancora vivo è perché Andreina gli ha donato un pezzo di sé. Umberto al lavoro allevia il dolore e a casa lo infligge ad Alba, che aveva sogni semplici e ora ha smesso di sognare. Ralph di mestiere riproduce suoni, Viola è un’attrice che ha scelto di recitare anche nella vita. E poi c’è Mirko, che ha dieci anni ma fa tanto rumore. Tre famiglie, che per anni si sono sfiorate nelle strade di Milano senza conoscersi, trascorrono le loro esistenze fra rancori, bugie e momenti di felicità finché un incontro imprevisto non stravolge tutto. Allora il caos prende il sopravvento sul fragile equilibrio che le regge e rischia di spazzarle via.

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