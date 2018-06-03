il gatto col cappello regia di Erica Rivinoja, Alessandro Carloni USA 2026
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il gatto col cappello (2026Film Novità

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locandina del film IL GATTO COL CAPPELLO

Titolo Originale: THE CAT IN THE HAT

RegiaErica Rivinoja, Alessandro Carloni

InterpretiBill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, Matt Berry, Quinta Brunson, Bowen Yang, America Ferrera, Paula Pell, Tituss Burgess, Giancarlo Esposito, Ryan Gaffney, Asha Marie, Mayabella Sage Mccrillis, Johnny Haemmerle, Robin Åkerstrand, Eric Bauza, David Kaye, Jim Meskimen, Kasur Mohammed, Dan Molina, Dannah Feinglass Phirman, Eric Wentz

Durata: h 1.31
NazionalitàUSA 2026
Genereanimazione
Al cinema nel Novembre 2026

•  Altri film di Erica Rivinoja
•  Altri film di Alessandro Carloni

Trama del film Il gatto col cappello

Scopri Il Gatto col Cappello come non l’hai mai visto prima! Dal meraviglioso e stravagante mondo di Dr. Seuss, Il Gatto col Cappello arriva per la prima volta sul grande schermo da protagonista di un film d’animazione: un’avventura epica, inedita e piena di brio, dove regnano magia, caos e tanta allegria. Facendo ciò che gli riesce meglio, il Gatto porta gioia ai bambini con il suo umorismo esilarante, unico e irriverente, trasportandoli in un viaggio fantastico verso un mondo mai visto prima.

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Voto Visitatori:   9,00 / 10 (1 voti)9,00Grafico
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Voti e commenti su Il gatto col cappello, 1 opinioni inserite
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Pianetasud  @  09/11/2026 12:55:32
   9 / 10
Molto molto carino… Film bello da gustare con figli e con una bella morale. Consigliato.

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