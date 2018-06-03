Trama del film Il destino dell'ape

Emma sta per pronunciare il fatidico “sì” all'altare, ma un'inspiegabile inquietudine la pervade. La sua vita è stata fino ad ora governata dagli altri, ma la morte della madre le rivela un segreto sconvolgente: il suo vero padre non è l’uomo che l’ha cresciuta, ma un misterioso musicista marocchino che la donna aveva conosciuto venticinque anni prima, quando era una studentessa in Erasmus. In un gesto di coraggio e ribellione, Emma decide di intraprendere un viaggio in Marocco, determinata a scoprire le sue radici e a prendere il controllo del suo destino. Da sola, senza dire niente a nessuno, si imbarca in un'avventura mozzafiato, sfidando l'ignoto e mettendo in discussione tutto ciò in cui ha sempre creduto. Lungo il percorso, scoprirà una forza interiore che mai avrebbe immaginato di possedere, aprendo le porte a una parte di sé stessa rimasta a lungo nascosta.

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