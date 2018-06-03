Trama del film Il canto di alina

Johana (Caterina Truci) è una giovane migrante moldava che percorre la rotta balcanica con la speranza di raggiungere l’Europa e costruirsi una nuova vita. Durante il viaggio incontra Alina (Adriana Papana), una connazionale poco più grande di lei, con cui nasce un legame profondo. Arrivate in Italia, le due cadono nelle mani del racket della prostituzione e diventano vittime di un sistema di sfruttamento e violenza. Alina, apparentemente più forte, si spegne lentamente fino a diventare l’ombra di se stessa. Rimasta sola e senza più nulla da perdere, Johana trova il coraggio di ribellarsi e fuggire. Durante la fuga rapisce Lorenzo (Cristiano Caldironi), un tassista friulano di mezza età, costringendolo con un’arma a guidare verso l’Austria, nel tentativo di attraversare il confine e sparire. Chilometro dopo chilometro, tra paura, rabbia e silenzi, Johana e Lorenzo scoprono un fragile rispetto reciproco e una solidarietà che li unisce nel dolore. Per Johana, la fuga diventa così un atto di coraggio e di riscatto. Oltre il confine la aspettano la possibilità di una nuova vita e a libertà di scegliere il proprio destino.

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