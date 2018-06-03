hope (2026) regia di Na Hong-jin Corea del Sud 2026
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locandina del film HOPE (2026)

Titolo Originale: HOPE

RegiaNa Hong-jin

InterpretiHwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Eum Moon-suk

Durata: h 2.37
NazionalitàCorea del Sud 2026
Generehorror
Al cinema nel Novembre 2026

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Trama del film Hope (2026)

I rinforzi sono stati richiamati per fronteggiare i devastanti incendi boschivi e ogni comunicazione con l’esterno è stata interrotta. Nel piccolo posto di polizia di Hope, il comandante Bum-seok e l’agente Sung-ae lottano per proteggere un villaggio popolato quasi esclusivamente da anziani. Nel frattempo, tra le montagne, Sung-ki e gli abitanti del luogo partono sulle tracce della misteriosa creatura, ma la battuta di caccia si trasforma presto in un incubo e diventano loro stessi prede.

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Voto Visitatori:   6,70 / 10 (5 voti)6,70Grafico
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Voti e commenti su Hope (2026), 5 opinioni inserite
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andrea9002  @  09/11/2026 17:43:41
   7 / 10
Si in effetti la suspanse non manca ma a volte le scene sono tirate un po' troppo per le lunghe...

I "mostri" diventano visibili dopo circa 45 minuti ma il livello degli effetti grafici a volte è un po' altalenante, forse una decina di minuti in meno avrebbero giovato alla visione complessiva!

Di Fassbender neanche l'ombra, solo la voce e forse i tratti di uno degli alieni, comunque la visione rimane abbastanza godibile perchè i personaggi sono abbastanza simpatici, tutto sommato è un blockbuster per famiglie con qualche scena un po' forte, mezzo voto in più per la svolta finale dove si intuisce che gli alieni non sono semplici mostri ma qualcosa di più...

Se si riesce a tenere alta la sospensione della realtà per tutto il film allora ci si può godere un discreto spettacolo...

P.S. Dello spesso regista consiglio Goksung - La presenza del diavolo, molto più oscuro, serio e decisamente inquietante!

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76mm  @  09/11/2026 15:42:22
   4½ / 10
POSSIBILI SPOILER
Balzato agli onori della cronaca per essere il film coreano più costoso di sempre, come se questa dovesse essere considerata una qualità, secondo lo stesso criterio per il quale le persone si valutano in base a ciò che hanno e non a ciò che sono.
Si fosse trattato di un mediometraggio di 40 minuti sulla costruzione della suspense e l'alimentazione dell'attesa per lo svelamento di una minaccia indefinita avrebbe potuto essere un piccolo gioiello, ma quando il mostro viene presentato, a parte la delusione per la resa grafica (scarto d'archivio di Avatar?), finisce presto le frecce al proprio arco...e mancano due ore di film.
La seconda parte è un action duro e puro, frastornante e caotico (nonché immotivatamente tirato per le lunghe), che potrà mandare in visibilio i fan del genere ma risulta inevitabilmente noioso per chi cerca un intrattenimento che non appaghi solo gli occhi e la pancia.
Personaggi poco approfonditi ed interscambiabili (lo scemo del villaggio, lo scemo del villaggio e lo scemo del villaggio…ah sì c'è anche lo scemo del villaggio), creature con aspetto, poteri e scopi imperscrutabili e tanta CGI (non irresistibile) sono la ricetta di questo innocuo giocattolone che si pasce della propria tracotanza e dimentica per strada tutto il resto.
Con oltre due ore e quaranta di durata si poteva fare meglio.
Come se non bastasse ad un certo punto il film che abbiamo seguito per 2 ore e passa finisce (senza essere finito) e ne comincia un altro diverso che non c'entra nulla con quanto visto prima…gli utenti sotto di me hanno parlato di finale aperto, ma a voler essere pignoli non è di questo che si tratta ma di una vera e propria storia troncata di netto (il finale aperto dà allo spettatore la possibilità di interpretare a sua scelta un fatto o avvenimento volutamente non chiarito, ma gli elementi per poterlo interpretare devono esserci…qui cosa vuoi interpretare se i mostri che fino ad un minuto prima sembravano essere venuti sulla Terra col solo scopo di fare casino ad un certo punto si umanizzano e si mettono a recitare Shakespeare in venusiano??)
Scopro infatti, successivamente alla visione, che il film è stato pensato per essere parte di una trilogia…ma ovviamente nel battage pubblicitario si sono ben guardati dal dirlo o dal lasciarlo almeno intuire per dar modo al pubblico di poter scegliere se imbarcarsi o meno nell'ennesimo progetto che rischia di tenerlo impegnato per anni…se non è truffa poco ci manca…
Io sono a posto così.
p.s. Utilissima la partecipazione di Fassbender e Vikander, nelle loro migliori interpretazioni degli ultimi 30 anni…

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Gruppo COLLABORATORI JUNIOR rain  @  08/11/2026 11:11:28
   7 / 10
Blockbuster coreano che ha il suo punto di forza nel ritmo forsennato e nelle adrenaliniche sequenze d'azione che sono veramente girate da Dio. Non manca la giusta dose di ironia, efficace e inserita in modo da non spezzare mai il ritmo.
Bella soprattutto la prima parte, poi, anche considerata una durata forse eccessiva, perde inevitabilmente qualcosina.

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VincVega  @  07/11/2026 09:04:21
   6½ / 10
Un action fantascentifico coreano di discreta fattura, soprattutto a livello di regia. Purtroppo pecca un po' nella descrizione dei personaggi, in una sceneggiatura sempliciotta e in una durata eccessiva. Poi ci sono i soliti clichè, alcuni personaggi non muoiono mai (sia per questione fortuna, sia per tante botte prese e inspiegabilmente ancora vivi) e si capisce che devono arrivare alla fine del film, non pretendo attendibilità in questo genere di film, ma solo un po' di coerenza. Comuqnue è un film che si fa guardare, c'è comunque del coinvolgimento e anche parti avvincenti. Finale aperto, vedremo se andranno avanti (speriamo perchè comunque sono curioso), non mi sembra abbia incassato tanto rispetto al budget molto corposo (ho letto sembra sia uno dei film coreani più costosi di sempre).

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Estonia  @  07/11/2026 02:14:13
   8½ / 10
La furia devastatrice di un'entità misteriosa e fuori controllo piomba nella quotidianità di un piccolo villaggio sudcoreano, portando distruzione e morte. Il disvelamento della minaccia avviene molto avanti nel film, creando una tesissima atmosfera di attesa densa di indizi. Il fascino dell'inspiegabile si sposa perfettamente con il taglio esilarante e demenziale dei dialoghi e delle interazioni tra la gente del posto. Ma il meglio di questa epopea fantascientifica sono la messa in scena adrenalinica e mozzafiato e i movimenti di macchina, che allargano e dilatano spazi e distanze. Sbalordisce e spiazza, poi, il risvolto vulnerabile e fragile della narrazione che a un certo punto destruttura il cliché vero e proprio del mostro, ribaltando il senso e la natura dell'invasione aliena. Finale aperto.

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