Trama del film Hope (2026)

I rinforzi sono stati richiamati per fronteggiare i devastanti incendi boschivi e ogni comunicazione con l’esterno è stata interrotta. Nel piccolo posto di polizia di Hope, il comandante Bum-seok e l’agente Sung-ae lottano per proteggere un villaggio popolato quasi esclusivamente da anziani. Nel frattempo, tra le montagne, Sung-ki e gli abitanti del luogo partono sulle tracce della misteriosa creatura, ma la battuta di caccia si trasforma presto in un incubo e diventano loro stessi prede.

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