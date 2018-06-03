Trama del film Hexe - il regno delle streghe

Billie Doe, un'adolescente impulsiva e non convenzionale, scopre di avere abilità magiche che la portano dalla periferia a Hexe, un regno di streghe. Con la cauta madre Alice indaga sui segreti di famiglia legati al mondo delle streghe.

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