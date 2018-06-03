Trama del film Godzilla minus zero

La vicenda è ambientata nel 1949, in un Giappone che sta ancora faticosamente cercando di ricostruirsi dopo i traumi della Seconda Guerra Mondiale e dopo il precedente passaggio del mostro. La ricomparsa di Godzilla costringerà i due protagonisti, l’ex pilota Kōichi (interpretato da Ryunosuke Kamiki) e Noriko (Minami Hamabe), a una nuova e disperata lotta per la sopravvivenza.

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