Trama del film George michael: the faith tour

. Il film-concerto nasce da alcune pellicole in 35mm recentemente ritrovate, arricchite da immagini inedite e registrazioni audio mai ascoltate prima, realizzate durante lo storico concerto del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy, una delle tappe del leggendario e da record Faith Tour. Restaurato e rimasterizzato con cura, il materiale restituisce tutta l'energia di George Michael e trasforma una delle pagine più iconiche della storia della musica in una vera esperienza cinematografica. Ad aprire il film sarà inoltre un cortometraggio originale diretto da Mary McCartney, costruito attraverso immagini e audio ritrovati risalenti al periodo 1986-1988, gli anni dell'era Faith. Una preziosa e intima capsula del tempo che permette di entrare nella dimensione più personale dell'artista e di osservare George Michael in uno dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera.

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