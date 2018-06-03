Trama del film Fjord

Una famiglia rumeno-norvegese profondamente religiosa si trasferisce in un remoto villaggio tra i fiordi della Norvegia per ricominciare una nuova vita. Quando la figlia maggiore arriva a scuola con alcuni lividi, la comunità e le autorità iniziano a sospettare che l'educazione tradizionale impartita dai genitori possa nascondere abusi. Ne nasce un intenso dramma giudiziario e morale che mette a confronto valori, fede, identità culturale e i limiti della tolleranza.

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