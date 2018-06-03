era meglio domani (2026) regia di Vinciane Millereau Francia, Belgio 2025
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locandina del film ERA MEGLIO DOMANI (2026)

Titolo Originale: C'ÉTAIT MIEUX DEMAIN

RegiaVinciane Millereau

InterpretiElsa Zylberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne, Céline Fuhrer, Maxim Foster, Aurore Clément, Didier Flamand, Romain Cottard, François Pérache, Esteban Delsaut, Barbara Chanut, Giulia Lambert, Frédéric Clou

Durata: h 1.43
NazionalitàFrancia, Belgio 2025
Generecommedia
Al cinema nell'Ottobre 2026

•  Altri film di Vinciane Millereau

Trama del film Era meglio domani (2026)

Francia, 1958. Michel lavora in banca come consulente al credito per le imprese, e regolarmente rifiuta prestiti a idee di business che avranno un futuro - come il supermercato, le cinture di sicurezza o l'IKEA - a favore di quelle di breve respiro, ma che confermano la sua idea di mondo. Hélène, sua moglie, resta a casa a cucinare, passare l'aspirapolvere e lavare i panni a mano - finché tramite un concorso non vince una lavatrice "moderna". Il figlio Lucien studia latino e si prepara a un avvenire da maschi alfa (nonostante appaia chiaramente come un beta), la figlia Jeanne invece ha davanti a sé l'unica prospettiva di "sposare bene": peccato che, a 17 anni, rimanga incinta di André, il figlio dei vicini senz'arte né parte.

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ERA MEGLIO DOMANI (2026)

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