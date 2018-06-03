elon musk unveiled. the tesla experiment regia di Andreas Pichler Germania 2025
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locandina del film ELON MUSK UNVEILED. THE TESLA EXPERIMENT

Titolo Originale: ELON MUSK UNCOVERED: DAS TESLA-EXPERIMENT

RegiaAndreas Pichler

InterpretiElon Musk, Donald Trump

Durata: h 1.30
NazionalitàGermania 2025
Generedocumentario
Al cinema nell'Ottobre 2026

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Trama del film Elon musk unveiled. the tesla experiment

Siamo nel 2014 quando Elon Musk presenta la sua visione dell’automobile del futuro. Una vettura capace di guidarsi da sola. Da allora, Tesla trasforma milioni di automobilisti in parte di un processo di sperimentazione su larga scala, mentre l’Autopilot continua a essere sviluppato e perfezionato sulle strade. Il documentario ricostruisce questa corsa attraverso incidenti mortali, battaglie legali, documenti interni e testimonianze di vittime, familiari, whistleblower ed ex dipendenti Tesla. Tra i casi raccontati, quello di Achim Oldenburg, morto dopo che la sua Tesla è uscita di strada e ha preso fuoco, e quello di Neima Benavides, uccisa in Florida in un incidente che coinvolge una Tesla con l’Autopilot attivato. La fuga di circa 100 gigabyte di dati interni, contenenti migliaia di reclami degli utenti per frenate improvvise, accelerazioni inattese e malfunzionamenti, apre una nuova prospettiva sui difetti del sistema e sulla gestione delle segnalazioni. Nel frattempo, autorità ed esperti si interrogano sulla sicurezza della tecnologia, mentre alcuni ex dipendenti denunciano pressioni e vulnerabilità. Il film allarga infine lo sguardo al crescente ruolo politico di Musk e al suo rapporto con Donald Trump, esplorando il legame tra potere economico, influenza politica e regolamentazione. Attraverso testimonianze e materiali inediti, il film si interroga sul costo umano di una tecnologia presentata come il futuro della mobilità, ma ancora in fase di sviluppo.

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