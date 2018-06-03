Trama del film Due ladri in fuga

Il film racconta la storia di un padre e di un figlio delinquenti che dopo aver commesso l’ennesimo crimine sono in fuga dalle forze dell'ordine. Ricercati ovunque, l’unico modo per passare inosservati è quello di rifugiarsi in un campo estivo per disabili. Sperando di non essere scoperti, il figlio si finge disabile e il padre suo assistente personale. Inizia per loro una meravigliosa e indimenticabile avventura a livello umano che li segnerà cambiandoli per sempre.

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