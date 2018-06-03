Trama del film Dal nulla

Sardegna. Un piccolo villaggio viene sconvolto dalla scomparsa di una bambina e dal suicidio di Alice, una giovane donna ritrovata morta nel bosco. C’è un legame tra i due casi, ma ancora nessuno lo sa. Sara, una scrittrice di successo, amica della ragazza, decide di tornare nei suoi luoghi d’infanzia per scoprire cosa sia accaduto. Sarà così costretta a confrontarsi coi demoni di un passato dimenticato.

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