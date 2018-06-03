Seleziona un'opzione
Albinia, fine anni ’90. Giovanna, una dodicenne dalla fantasia straordinaria, non si capacita di come Mirko, suo unico e migliore amico, sia potuto sparire nel nulla, lasciandola da sola fra le vessazioni dei bulli della scuola. Ha così inizio la sua avventura alla ricerca della verità. Fra un mondo di adulti che appare sempre più distante, ed il nascere di nuove e inaspettate amicizie, Giovanna si ritroverà a dover fare i conti con la realtà, segnando il suo ingresso in questo caro mondo crudele.
Nessuno ha ancora votato e commentato
CARO MONDO CRUDELE
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio