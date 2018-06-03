Trama del film Caro mondo crudele

Albinia, fine anni ’90. Giovanna, una dodicenne dalla fantasia straordinaria, non si capacita di come Mirko, suo unico e migliore amico, sia potuto sparire nel nulla, lasciandola da sola fra le vessazioni dei bulli della scuola. Ha così inizio la sua avventura alla ricerca della verità. Fra un mondo di adulti che appare sempre più distante, ed il nascere di nuove e inaspettate amicizie, Giovanna si ritroverà a dover fare i conti con la realtà, segnando il suo ingresso in questo caro mondo crudele.

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