Trama del film Welcome venice

Il film racconta la storia di Pietro e Alvise, unici eredi di una famiglia di pescatori che vivono nella Giudecca, isola veneziana. Si ritrovano, per˛, anche ad affrontare il cambiamento che sta attraversando la loro terra, Venezia, e che inevitabilmente coinvolge anche la loro vita, perchÚ il forte impatto che hanno avuto i turisti che ogni anno accorrono da tutto il mondo sulla cittÓ ha apportato una trasformazione nel rapporto tra Venezia e i suoi abitanti. Pietro e Alvise sono gli esponenti opposti di questo cambiamento: il primo Ŕ rimasto e vuole rimanere attaccato alla tradizione e continuare a pescare "moeche", granchi della laguna, come le generazioni prima di lui; il secondo, invece, vuole cavalcare l'onda e usare la loro casa di Giudecca per entrare e guadagnare nel mercato immobiliare della cittÓ. Nello scontro di questi due mondi vicini e allo stesso tempo lontani finirÓ coinvolta l'intera la famiglia in una lotta che ci mostra come il nostro mondo si stai evolvendo.

