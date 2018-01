Trama del film Vi presento christopher robin

"Se qualcuno si domanda perchÚ nei racconti passiamo cosý tanto tempo negli alberi o sugli alberi" avrebbe scritto Christopher Robin Milne nella sua autobiografia, "la risposta Ŕ questa: Ŕ esattamente quello che facevamo". Vi presento Christopher Robin Ŕ il titolo dell'incantevole e poetico biopic su A.A. Milne (Domhnall Gleeson), papÓ dell'orsetto Winnie the Pooh e della gang nel Bosco dei Cento Acri. Prima di diventare l'amato personaggio dei libri illustrati per bambini, l'orsetto ghiotto di miele nato dalla penna dello scrittore britannico, era un orsacchiotto tridimensionale, in pezza e imbottitura. Portato a casa dalla Signora Milne (Margot Robbie) per il primo compleanno di Christopher Robin, Pooh diventa compagno di giochi inseparabile del bambino e poi leader della fortunata banda di peluche che va allargandosi ogni anno: si uniscono alle scorribande all'aria aperta nella selvaggia foresta di Ashdown, il piccolo Pimpi, l'esuberante Tigro, il malinconico Ih-Oh, Kanga e Ro. Senza contare Uffa e Tappo, veri animali del bosco, che hanno giÓ tana e residenza tra gli alberi. A volte A.A. Milne posa la matita sul quadernetto per unirsi al gioco, poi corre nel suo studio a prendere nota delle avventure vissute. Il successo dell'opera ultimata Ŕ straordinario: le divertenti imprese di Christopher Robin e dei suoi amici di pezza restituiscono sogni e speranza al Paese ancora provato dalla Prima guerra mondiale, ma attaccano addosso al piccolo Milne l'etichetta di "eterno bambino", o peggio ancora di "personaggio letterario". Fama della quale non riuscirÓ a liberarsi neanche da adulto.

