Trama del film Un nemico che ti vuole bene

Una notte di pioggia il professore Enzo Stefanelli (Diego Abatantuono) salva la vita a un giovane ferito da un'arma da fuoco. In cambio l'uomo colpito (Antonio Folletto), un killer di professione, gli promette di trovare e uccidere un suo nemico, chiunque esso sia. Anche se Enzo insiste nell'affermare di non avere un nemico, il giovane si mette a cercarne uno, creando il caos nella vita del professore. Dapprima scettico, finalmente Enzo apre gli occhi sulla sua vita e sulle persone che lo circondano... Riuscirà Enzo a individuare il suo vero nemico? E come si comporterà il killer, ormai diventato il suo unico amico? E se fosse vero che ognuno di noi ha un nemico da eliminare?

Sei un blogger? Copia la scheda del film