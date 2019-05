Trama del film Una vita violenta (2019)

Il film ha per protagonista StÚphane (Jean Michelangeli) che torna in Corsica per partecipare al funerale del suo migliore amico e compagno dĺarmi, Christophe (Henri-NoŰl Tabary), ucciso il giorno prima, nonostante la minaccia di morte che pesa sulla sua testa. Per StÚphane Ŕ lĺoccasione per ricordare gli eventi che hanno condotto, un intellettuale piccolo borghese di Bastia, a passare dalla piccola criminalitÓ alla radicalizzazione politica e alla clandestinitÓ.

