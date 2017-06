Trama del film Una doppia verita'

Il diciassettenne Mike Lassiter, trovato sulla scena del crimine con l'arma del delitto in mano e piena delle sue impronte digitali, viene accusato di aver ucciso il padre. A peggiorare la situazione c'è il fatto che Mike, da quel giorno, non ha più parlato con nessuno. L'acuto avvocato e amico di famiglia, Richard Ramsey, promette alla vedova Loretta che farà assolvere il figlio. Testimone dopo testimone, appare chiaro che tutti mentono sulla ricostruzione di ciò che è realmente successo. La tensione cresce istante dopo istante e, quando la giuria emetterà il verdetto, il caso non sarà ancora chiuso…

