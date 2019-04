Trama del film Triple frontier

Cinque ex agenti delle Forze Speciali uniscono le loro energie per pianificare una rapina ai danni di un cartello della droga in una zona di confine del Sud America poco popolata. Per la prima volta in vita loro, agiscono per fini personali piuttosto che per scopi di sicurezza. Quando per˛ gli eventi prendono una piega inaspettata, saranno costretti a un'epica battaglia per la sopravvivenza che metterÓ a dura prova le loro abilitÓ, la loro lealtÓ e la loro morale.

