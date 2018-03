Trama del film Tokyo ghoul: il film

Il live action basato sul popolarissimo manga di Sui Ishida che ha venduto quasi 30 milioni di copie in tutto il mondo!. Tokyo Ghoul, Il film di Kentaro Hagiwara condurrÓ gli spettatori in una Tokyo contemporanea non troppo dissimile dalla realtÓ, dove la vita scorre serena nonostante la minaccia dei ghoul, creature simili agli esseri umani ma che non possono nutrirsi di altro che di carne umana. Ken Kaneki, un giovane universitario timido e tranquillo, si trova adescato da una ghoul, Rize. Per un caso, o forse per mano di qualcuno, la caduta di alcune travi d'acciaio travolge lui e la sua carnefice. Ken, in fin di vita e incosciente, viene salvato grazie al trapianto degli organi di Rize e da allora la sua vita cambia totalmente: assumendo le caratteristiche biologiche dei ghoul, diventerÓ incapace di nutrirsi di cibo normale e ne sperimenta la fame devastante.

Sei un blogger? Copia la scheda del film