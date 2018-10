Trama del film The wife - vivere nell'ombra

Dietro ogni grande uomo c'Ŕ una donna ancora pi¨ grande. Peccato che molto spesso sia costretta a vivere nell'ombra. The Wife - Vivere nell'ombra racconta la storia di Joan Castleman (Glenn Close), donna dalla bellezza impeccabile, mai intaccata dal tempo. Quarant'anni passati a sacrificare il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, lĺaffascinante e carismatico Joe (Jonathan Pryce), si impadronisca della paternitÓ delle sue opere. Joan assiste, per amore, alla sfavillante e gloriosa carriera dell'uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti. Ma alla notizia dell'assegnazione del pi¨ grande riconoscimento per uno scrittore - il Premio Nobel per la letteratura - la donna decide finalmente di dire basta e riprendersi tutto quello che le spetta.

