Trama del film The voyeurs

Quando Pippa e Thomas si trasferiscono nel loro appartamento dei sogni, notano che le loro finestre si affacciano direttamente sull'appartamento di fronte, ritrovandosi testimoni della volubile relazione dell'avvenente coppia che vive nell'altro lato della strada. Tuttavia, quando proveranno a intervenire in maniera anonima nelle loro vite, metteranno involontariamente in moto una catena di eventi che culmineranno in un totale disastro.

