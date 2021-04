Trama del film The unholy

Alice è una giovane ragazza ipoudente che, dopo una presunta visita della Vergine Maria, è inspiegabilmente in grado di ascoltare, parlare e curare i malati. Mentre la voce si diffonde e le persone vicine e lontane accorrono per assistere ai suoi miracoli, un giornalista caduto in disgrazia spera di rilanciare la sua carriera visitando la piccola città del New England per indagare. Quando gli eventi terrificanti iniziano ad accadere tutt'intorno, inizia a chiedersi se questi fenomeni siano le opere della Vergine Maria o qualcosa di molto più sinistro.

