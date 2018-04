Trama del film The titan

Rick Janssen, pilota militare, viene scelto per un esperimento teso a dimostrare le possibilitÓ di sopravvivenza umana nelle terribili condizioni ambientali di Titano, uno dei satelliti del pianeta Saturno. L'esperimento riesce trasformando Rick in un super-uomo ma creando effetti collaterali che minacciano non solo la sua vita ma anche quella della moglie, della famiglia e dell'umanitÓ stessa.

