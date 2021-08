Trama del film The protege'

Cresciuta da bambina dal leggendario assassino Moody e addestrata a occuparsi degli affari di famiglia, Anna Ŕ il killer pi¨ abile del mondo. Ma quando Moody, colui che per lei era come un padre e le ha insegnato tutto ci˛ di cui ha bisogno di sapere sulla fiducia e sulla sopravvivenza, viene brutalmente ucciso, Anna giura di vendicarsi. Mentre rimane coinvolta con un enigmatico assassino i cui motivi di interesse nei suoi confronti vanno al di lÓ del gioco del gatto col topo, il loro confronto diventa mortale e le estremitÓ in sospeso di una vita trascorsa a uccidere si intrecciano sempre pi¨.

