Trama del film The honeymoon - come ti rovino il viaggio di nozze

L'inglese Adam e la sua sposa americana, Sarah, stanno per intraprendere la pi¨ romantica luna di miele di sempre a Venezia, in Italia. Ma quando il viaggio degli sposini viene ostacolato da Ed, il migliore amico di Adam, eccessivamente bisognoso di attenzioni, si trasforma improvvisamente dalla vacanza degli innamorati perfetti in un completo disastro.

