Trama del film The birth of a nation

Ambientato in Virginia nel 1831, il film racconta di Nat Turner, uno schiavo istruito il cui padrone in difficoltÓ economiche, Samuel Turner, sfrutta la sua abilitÓ come predicatore per sottomettere gli schiavi ribelli. Dopo esser stato testimone di innumerevoli atrocitÓ, Nat escogita un piano per condurre la sua gente alla libertÓ.

