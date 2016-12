Trama del film The accountant

Christian Wolff, un genio matematico che ha pi¨ affinitÓ con i numeri che con le persone, lavora sotto copertura in un piccolo studio come contabile freelance per alcune delle pi¨ pericolose organizzazioni criminali del pianeta. Nonostante abbia la Divisione anticrimine del Dipartimento del Tesoro alle costole, Christian accetta l'incarico di un nuovo cliente: una societÓ di robotica dove una delle contabili ha scoperto una discrepanza nei conti di milioni di dollari. Ma non appena Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi alla veritÓ, il numero delle vittime inizia a crescere.

