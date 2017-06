Trama del film Teen star academy

Molti ragazzi fantasticano di diventare future stelle dello spettacolo, calcare i palcoscenici davanti a platee gremite e folle urlanti, danzare nei pi¨ grandi teatri del mondo e disegnare preziosi abiti da passerella. La Teen Star Academy Ŕ il luogo dove i loro sogni possono avverarsi. Con un'offerta formativa che spazia dal canto, al ballo, alla moda, l'accademia d'arte fondata e diretta da Mister Burt (John Savage) Ŕ una delle pi¨ rinomate scuole del Sud della Francia, anche grazie a validissimi insegnanti come Julia (Blanca Blanco), per la danza, e Patty (Adriana Volpe), per la moda, le quali incoraggiano costantemente gli studenti a esprimere il proprio potenziale, ad affinare le proprie abilitÓ. I 55 adolescenti di talento provenienti da tutto il mondo, selezionati nei pi¨ autorevoli studios di Montecarlo e Nizza, per frequentare l'anno accademico alla Teen Star, avranno il privilegio di assistere alle loro lezioni, ascoltare i loro consigli, e imparare dalle migliori. Storie di amicizia, rivalitÓ, competizione si intrecciano sullo sfondo della riviera francese, dentro e fuori gli spazi dell'Accademia, spesso nello stabilimento "Zelo's Beach", gestito dal divertente Nathan con l'aiuto del folle assistente Jonathan. Un anno di impegno e sacrificio per superare la "Sfida Finale" e realizzare finalmente il sogno nel cassetto: vivere di musica.

