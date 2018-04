Trama del film Succede

Succede, il film tratto dall'omonimo romanzo best seller di Sofia Viscardi, Ŕ l'intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita, detta Meg (Margherita Morchio), e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto: da un'alba milanese, a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci. C'Ŕ questo e molto altro in Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare momento della vita che Ŕ l'adolescenza, quando ogni evento Ŕ di estrema importanza, ogni emozione Ŕ assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste ed ha importanza.

