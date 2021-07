Trama del film Songbird

2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l'inizio della pandemia di COVID-19 il virus continua a mutare, e ora Ŕ chiamato COVID-23: la metÓ dei contagiati muore e nel mondo sono stati creati dei dipartimenti dove gli infetti vengono rinchiusi senza possibilitÓ di contatto con l'esterno. Cosý Nico e Sara sono lontani a causa delle restrizioni e delle misure di confinamento che hanno imposto al mondo un lockdown globale in vigore da quattro anni. Quando lei sarÓ in pericolo, lui, immune al virus, cercherÓ di superare ogni ostacolo per avvicinarsi alla sua amata e salvarla.

