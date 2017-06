Trama del film Sognare e' vivere

Fania lotta contro la realtÓ del dopoguerra crescendo il figlio nella Gerusalemme tra la fine del mandato britannico della Palestina e i primi anni dello stato di Israele. Alle prese con una vita coniugale di promesse non mantenute e con la difficile integrazione in una terra straniera, Fania combatterÓ la depressione rifugiandosi in un mondo di sogni a occhi aperti.

