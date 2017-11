Trama del film Seven sisters

In un futuro non tanto lontano, in cui la sovrappopolazione e le carestie hanno costretto i governi a intraprendere la drastica politica del figlio unico, sette sorelle identiche vivono un'esistenza in fuga dal dipartimento di riassegnazione dei bambini. Il dipartimento, diretto dalla feroce Nicolette Cayman, impone un rigoroso programma di pianificazione familiare che le sorelle superano con astuzia, assumendo a turno l'identitŕ di una sola persona, Karen Settman. Cresciute dal nonno che le ha chiamate come i giorni della settimana, le sette sorelle escono a turno solo il giorno di cui portano il nome. Tutto sembra procedere bene fino a quando Lunedě non fa ritorno nell'appartamento prigione in cui le sorelle vivono.

Sei un blogger? Copia la scheda del film