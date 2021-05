Trama del film Seance (2021)

Camille Meadows è la nuova ragazza della prestigiosa Accademia Edelvine per Ragazze. Subito dopo il suo arrivo, sei ragazze la invitano ad unirsi a loro in un rituale a tarda notte, richiamando lo spirito di un ex studentessa morta che, secondo quanto riferito, infesta le loro aule. Ma prima del mattino, una delle ragazze è morta, lasciando le altre a chiedersi cosa potrebbero aver risvegliato.

