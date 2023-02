Trama del film Sbagliando s'impara

Gli attori di una compagnia teatrale di grande talento, decidono di realizzare un film per aumentare popolaritÓ e incassi. Si troveranno per˛ in una situazione poco piacevole e alcuni di loro saranno costretti a modificare il loro carattere tranquillo e scherzoso in un carattere da veri duri. Dato che nella vita sbagliando s'impara, di conseguenza si cambia.

