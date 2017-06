Trama del film Robert doisneau - la lente delle meraviglie

Grazie a un ricco archivio di immagini inedite, interviste ai suoi amici, "complici" e rarissimi video di repertorio, Robert Doisneau - La lente delle meraviglie è lo straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo, noto per capolavori immortali come "Il bacio" e per un approccio profondamente umanista verso l'Arte. Il film racconta la sua vita da giovane ragazzo delle periferie fino a diventare una superstar della fotografia, mostrando tutta la sua determinazione a divenire il più grande "ritrattista della felicità umana".

