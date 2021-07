Trama del film Ritorno in apnea

Il documentario che racconta la storia della regista alle prese con la pandemia di Covid-19. Anna Ŕ una donna bergamasca che di professione fa la giornalista, ma vive nella Capitale da diverso tempo. Nonostante la lontananza dal paese d'origine, Anna Ŕ profondamente legata alla sua terra. Quando la pandemia di Covid-19 scoppia in Italia, colpendo con pi¨ veemenza proprio quelle zone, Anna decide di far ritorno a casa. Mentre tutti si mettono in viaggio e prendono treni per allontanarsi da Bergamo, lei vi si reca come reporter e autoctona. Da una parte vuole raccontare cosa sta accadendo in quella zona, quale momento difficile stiano attraversando gli abitanti del posto, soprattutto quelli colpiti dal virus. Ma quando ad ammalarsi sono le persone a lei care, il suo spirito giornalistico viene meno in favore di un'esperienza pi¨ personale, che la porta a cercare un senso a quel che sta accadendo, a condividere un dolore e un trauma collettivo con chi dal Coronavirus Ŕ stato davvero flagellato.

Sei un blogger? Copia la scheda del film