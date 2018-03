Trama del film Ricomincio da noi

Ricomincio da noi, il film diretto da Richard Loncraine, Ŕ una commedia sul "non Ŕ mai troppo tardi". Un racconto moderno, divertente e commovente su un vivace gruppo di donne energiche che affrontano gli imprevisti della vita con slancio e irresistibile vivacitÓ. Il titolo originale, Finding Your Feet, significa ritrovare se stessi ed Ŕ quanto deve fare Sandra (Imelda Staunton), una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito, con il quale Ŕ sposata da 40 anni, ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra si rifugia da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne "alternativa" che vive da sola. Grazie a lei Sandra scoprirÓ una curiosa scuola di ballo dove si appassionerÓ alla danza che le permetterÓ di sentirsi pi¨ libera e sbloccare tutto ci˛ che ha tenuto chiuso dentro di sÚ per molti anni. Qui conoscerÓ Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei totalmente insolito, Sandra inizierÓ una nuova vita.

