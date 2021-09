Trama del film Respect

Il film Ŕ dedicato all'indiscussa regina del soul, Aretha Franklin (Jennifer Hudson). Il film segue la vita della cantante, dall'ascesa verso il successo, quando da piccola faceva parte del coro della chiesa di suo padre, fino a diventare una delle pi¨ grandi voci iconiche della musica americana e mondiale. La giovane Aretha, orfana di madre, viene spinta dal padre (Forest Whitaker) a seguire la strada della musica, ma giunta a New York, dove regista ben quattro album jazz, non riceve quella fama tanto agognata. ╚ allora che su consiglio della cantante Dinah Washington (Mary J. Blige), Aretha decide di trovare la sua voce, la sua identitÓ artistica, e cantare canzoni che piacciano a lei e non a suo padre. La giovane inizia cosý a delineare il suo sound, lo stesso che in seguito le ha permesso poi di sfondare il tutto il mondo e diventare la grande star che Ŕ oggi. Ma questo Ŕ anche il periodo in cui iniziano gli alterchi con suo padre e nel quale Aretha si lega sentimentalmente a Ted White (Marlon Wayans), che diventa anche il suo manager.

