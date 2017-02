Trama del film Resident evil: the final chapter

A seguito degli eventi accaduti in Resident Evil Retribution, l'umanitÓ Ŕ ridotta ai minimi termini dopo che Alice Ŕ stata tradita da Wesker a Washington D.C. Come unica sopravvissuta del gruppo che avrebbe dovuto combattere le orde di non morti, dovrÓ fare ritorno nel luogo in cui l'incubo ha avuto inizio - a Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta radunando le sue sforze per sferrare un colpo fatale contro gli unici superstiti all'Apocalisse.

Film collegati a RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER

Sei un blogger? Copia la scheda del film